Les mains dans les fouilles. Quoi de neuf sur les chantiers lyonnais ?, Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu, Lyon
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu · Lyon
Informations pratiques
Les mains dans les fouilles. Quoi de neuf sur les chantiers lyonnais ? Vendredi 2 octobre, 12h30 Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T12:30:00+02:00 – 2026-10-02T13:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T12:30:00+02:00 – 2026-10-02T13:30:00+02:00
À Lyon, depuis la Renaissance, érudits, savants puis chercheurs spécialisés ont mis au jour des restes des temps reculés de la ville. Aujourd’hui encore les découvertes se poursuivent. Où fouille-t-on ? Que trouve-t-on ? La Direction de l’archéologie de la ville de Lyon vous explique les fouilles et études en cours et les résultats des chantiers majeurs à Lyon !
Fondé par Edouard Herriot en 1935, la Direction de l’archéologie de la Ville de Lyon a en charge, en collaboration avec les services compétents de l’État, la détection, la conservation et la sauvegarde du patrimoine archéologique de la ville.
Naïs Novat, médiatrice à la Direction de l’Archéologie de la Ville de Lyon fait le point avec nous sur les dernières découvertes de l’Archéologie préventive ou programmée.
Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu 30 boulevard Vivier Merle, 690003 Lyon Lyon 69003 Part-Dieu Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Biblis en folie 2026
©Bibliothèque municipale de Lyon / P0096 RES7109 G079
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