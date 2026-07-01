Les Maîtres de l’illusion – 7ème édition, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Les Maîtres de l’illusion – 7ème édition Dimanche 21 mars 2027, 16h00 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 31€ ; Cat. 1 : 37€ / 34€ ; Cat. 2 : 34€ / 31€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-21T16:00:00+01:00 – 2027-03-21T17:30:00+01:00

Fin : 2027-03-21T16:00:00+01:00 – 2027-03-21T17:30:00+01:00

Pour cette 7ème édition, les Maîtres de l’Illusion nous ouvrent les portes de nouvelles rencontres fascinantes. Mystère, poésie et illusion… Un voyage hors du temps, où chaque instant promet émerveillement, surprise et émotions intenses.

Nous aurons le plaisir de découvrir sur scène : L’illusionniste Éric Leblon, reconnu pour ses numéros visuels originaux et son univers décalé, qui propose une magie moderne, artistique et profondément personnelle.

Yurgen et Florette, un duo de magiciens complice mêlant illusion, poésie et humour.

Le jeune magicien Olivier Henning, spécialisé en manipulation qui allie précision, élégance et créativité.

Enfin, dans un univers à la frontière du rêve et du cauchemar, la Compagnie Mag Edgard nous raconte, entre ombre et poésie à la manière de Tim Burton, des fragments d’histoires silencieuses où le bizarre devient beau et où l’impossible semble étrangement familier… Une soirée unique où la magie ne se regarde pas seulement : elle se vit !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/244/le_pin_galant/les_maitres_de_l_illusion »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Pour cette 7ème édition, les Maîtres de l’Illusion nous ouvrent les portes de nouvelles rencontres fascinantes. Mystère, poésie et illusion… Magie International