Villers-Cotterêts

Les maîtres du jeu

Rue de la Pléiade Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27 16:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Venez passez un après-midi à la médiathèque autour de jeux de société. Les bibliothécaires vous proposeront leurs jeux de sociétés favoris afin que vous en profitiez en toute convivialité.

Venez passez un après-midi à la médiathèque autour de jeux de société. Les bibliothécaires vous proposeront leurs jeux de sociétés favoris afin que vous en profitiez en toute convivialité. .

Rue de la Pléiade Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 76 48 20 mediatheque@mairie-villerscotterets.fr

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English :

Come and spend an afternoon playing board games at the multimedia library. The librarians will be on hand with their favorite board games for you to enjoy.

L’événement Les maîtres du jeu Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-06-08 par OT du Soissonnais-Valois