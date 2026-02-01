Les Mamans du Congo & Rrobin + Yor [DJ SET] Café Charbon Nevers vendredi 25 septembre 2026.

Nevers

Les Mamans du Congo & Rrobin + Yor [DJ SET]

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25 23:30:00

Date(s) :

2026-09-25

LES MAMANS DU CONGO & RROBIN

La rencontre unique de productions afro électro house avec les berceuses bantoues du Congo Les Mamans du Congo & Rrobin chantent pour émanciper pour la Femme africaine et révéler au monde le matrimoine culturel congolais. Sur scène, la stérilité, la sorcellerie, les méfaits de la jalousie ou le manque d’emploi sont autant de faits de société que Gladys Samba s’emploie à aborder, dans un spectacle haut en couleurs qui reprend sur scène les codes de la vie quotidienne à Brazzaville.

Une secouante percée dans un monde où Gladys Samba s’engage pour ses consœurs et plante la graine d’une réflexion aux frontières entre le Congo et l’Hexagone. Cette force envoûtante a déjà été ovationnée par la presse à l’international et en France (LeMonde, France Inter, RFI, FIP…) et chaleureusement accueillie par le public !

Un projet initié par l’Institut Français du Congo, la Coopérative de Mai et le label Jarring Effects.

YOR [DJ SET]

YOR adapte ses influences latin & global bass pour un DJ set éclectique pour nous emporter au plus loin ! Celle qui a déjà brillé en première partie de Meute ou au festival Woodstower fera résonner le Charbon derrière les platines.

Rendes vous le vendredi 25 septembre à 20h .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Mamans du Congo & Rrobin + Yor [DJ SET]

L’événement Les Mamans du Congo & Rrobin + Yor [DJ SET] Nevers a été mis à jour le 2026-06-23 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)