Les Mamies Guitare Concert de fin de stage Salle des Consuls Monflanquin

Les Mamies Guitare Concert de fin de stage

Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

A l’issue d’une semaine de création collective autour de l’écriture et de la guitare électrique, nos Mamies Guitare vous livrent une performance intime, libre et unique.

Sur scène, les participantes formulent avec dignité et humour des récits de vie, imaginaires ou vécues, entre vérité et mensonge. Il est question de l’empreinte que nous laissons ou que nous fantasmons…

Dans ce projet ayant déjà été mené sur de nombreux territoires, le guitariste Mathieu Sourisseau et le metteur en scène Ronan Mancec ont accompagné ces dames de A à Z dans la réalisation d’une performance sur mesure.

Ce projet porté par le Collectif Freddy Morezon est accueilli par Vous êtes Ici et Concerts au Village. .

Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 50 66 11 contact@concerts-au-village.fr

