Les maquettes mochicas révèlent leurs secrets: découvertes scientifiques sur un artisanat précolombien exceptionnel, Maison des Sciences Humaines de Bordeaux, Pessac

Les maquettes mochicas révèlent leurs secrets: découvertes scientifiques sur un artisanat précolombien exceptionnel Jeudi 12 mars, 13h00 Maison des Sciences Humaines de Bordeaux Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T13:00:00+01:00 – 2026-03-12T14:30:00+01:00

Fin : 2026-03-12T13:00:00+01:00 – 2026-03-12T14:30:00+01:00

Cette conférence mettra en lumière les apports récents de l’archéologie et de l’archéométrie à l’étude des maquettes mochicas, objets exceptionnels témoignant d’un artisanat précolombien du Pérou ancien. En s’appuyant sur des analyses physiques et chimiques des matériaux, la séance présentera les artefacts ainsi que les données obtenues durant le séjour du Visiting Scholar sur les techniques de fabrication, les traditions socio-culturelles et les réseaux d’échanges dans les Andes anciennes.

Nino Vadick del Solar Velarde est un archéologue péruvien spécialisé dans l’analyse des matériaux, les méthodes analytiques appliquées, les technologies anciennes et la gestion du patrimoine archéologique dans les Andes centrales. Il est titulaire d’un doctorat en sciences archéologiques de l’Université Bordeaux Montaigne en 2015, d’un master en sciences archéologiques / archéométrie de l’Université Bordeaux Montaigne et d’une licence en archéologie de l’Université nationale San Antonio Abad de Cusco. Actuellement, il est directeur de recherches archéologiques du Parc Archéologique National du Machu Picchu au sein du Ministère de la Culture du Pérou à Cusco.

Maison des Sciences Humaines de Bordeaux 10 esplanade des Antilles Pessac 33600 Domaine Universitaire Pessac-Talence-Gradignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.mshbx.fr/2026/01/29/les-maquettes-mochicas-revelent-leurs-secrets-decouvertes-scientifiques-sur-un-artisanat-precolombien-exceptionnel/ »}]

Conférence de Nino Vadick del Solar Velarde, directeur de recherches archéologiques du Parc Archéologique National du Machu Picchu. pérou mochica

