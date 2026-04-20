Vielle-Aure

Les marchés de l’amour

VIELLE-AURE Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Samedi 8 août

• Ouverture dès 10h

• Marché des participants de L’amour est dans le pré

• Repas midi & soir par Les Tables de la Fontaine

Dimanche 9 août

• Ouverture dès 10h

• Marché des participants de l’amour est dans le pré

• Repas du midi préparé par les amis du Rantoy

(sur réservation lamourestdanslepot.fr)

Tout le week-end

Démonstration de gâteau à la broche

Animations avec @jacqu.anim

Bandas pour l’ambiance

Jeux pour les enfants

La mascotte de Saint-Lary

Des animaux… et plein de surprises, avec Marguerite !

lamourestdanslepot.fr .

VIELLE-AURE Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

? Saturday, August 8th

? Opening at 10 a.m

? L?amour est dans le pré participants market

? Lunch & dinner by Les Tables de la Fontaine

? Sunday, August 9th

? Opening at 10 am

? Marché des participants de l’amour est dans le pré

? Lunch prepared by the friends of Rantoy

(reservation required: lamourestdanslepot.fr)

? All weekend

? Spit-roasted cake demonstration

? Entertainment with @jacqu.anim

? Bandas for atmosphere

? Games for children

? Saint-Lary mascot

? Animals? and lots of surprises, with Marguerite!

L’événement Les marchés de l’amour Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-04-20 par OT de St Lary|CDT65