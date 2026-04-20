Les marchés de l’amour Vielle-Aure
Les marchés de l’amour Vielle-Aure samedi 8 août 2026.
Vielle-Aure
Les marchés de l’amour
VIELLE-AURE Vielle-Aure Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Samedi 8 août
• Ouverture dès 10h
• Marché des participants de L’amour est dans le pré
• Repas midi & soir par Les Tables de la Fontaine
Dimanche 9 août
• Ouverture dès 10h
• Marché des participants de l’amour est dans le pré
• Repas du midi préparé par les amis du Rantoy
(sur réservation lamourestdanslepot.fr)
Tout le week-end
Démonstration de gâteau à la broche
Animations avec @jacqu.anim
Bandas pour l’ambiance
Jeux pour les enfants
La mascotte de Saint-Lary
Des animaux… et plein de surprises, avec Marguerite !
lamourestdanslepot.fr .
VIELLE-AURE Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
? Saturday, August 8th
? Opening at 10 a.m
? L?amour est dans le pré participants market
? Lunch & dinner by Les Tables de la Fontaine
? Sunday, August 9th
? Opening at 10 am
? Marché des participants de l’amour est dans le pré
? Lunch prepared by the friends of Rantoy
(reservation required: lamourestdanslepot.fr)
? All weekend
? Spit-roasted cake demonstration
? Entertainment with @jacqu.anim
? Bandas for atmosphere
? Games for children
? Saint-Lary mascot
? Animals? and lots of surprises, with Marguerite!
L’événement Les marchés de l’amour Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-04-20 par OT de St Lary|CDT65
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