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Les marchés de l’amour Vielle-Aure

Les marchés de l’amour Vielle-Aure samedi 8 août 2026.

Adresse : VIELLE-AURE

Ville : 65170 Vielle-Aure

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 8 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif :

Vielle-Aure

Les marchés de l’amour

VIELLE-AURE Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-08

Samedi 8 août
• Ouverture dès 10h
• Marché des participants de L’amour est dans le pré
• Repas midi & soir par Les Tables de la Fontaine

Dimanche 9 août
• Ouverture dès 10h
• Marché des participants de l’amour est dans le pré
• Repas du midi préparé par les amis du Rantoy
(sur réservation lamourestdanslepot.fr)

Tout le week-end
Démonstration de gâteau à la broche
Animations avec @jacqu.anim
Bandas pour l’ambiance
Jeux pour les enfants
La mascotte de Saint-Lary
Des animaux… et plein de surprises, avec Marguerite !
lamourestdanslepot.fr   .

VIELLE-AURE Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie  

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English :

? Saturday, August 8th
? Opening at 10 a.m
? L?amour est dans le pré participants market
? Lunch & dinner by Les Tables de la Fontaine

? Sunday, August 9th
? Opening at 10 am
? Marché des participants de l’amour est dans le pré
? Lunch prepared by the friends of Rantoy
(reservation required: lamourestdanslepot.fr)

? All weekend
? Spit-roasted cake demonstration
? Entertainment with @jacqu.anim
? Bandas for atmosphere
? Games for children
? Saint-Lary mascot
? Animals? and lots of surprises, with Marguerite!

L’événement Les marchés de l’amour Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-04-20 par OT de St Lary|CDT65

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