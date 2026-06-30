Les marchés nocturnes s’animent Montluçon
vendredi 10 juillet 2026 · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Les marchés nocturnes s’animent
Place Jean Dormoy Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Marché d’artisans et de créateurs avec des animations ludiques, festives et familiales en lien avec les commerçants du quartier.
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Place Jean Dormoy Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00 contact@mairie-montlucon.fr
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English :
A market featuring artisans and creators, with fun, festive, and family-friendly activities organized in collaboration with local merchants.
L’événement Les marchés nocturnes s’animent Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme
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