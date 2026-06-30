Informations pratiques

Montluçon

Les marchés nocturnes s’animent

Place Jean Dormoy Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Marché d’artisans et de créateurs avec des animations ludiques, festives et familiales en lien avec les commerçants du quartier.

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Place Jean Dormoy Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00 contact@mairie-montlucon.fr

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English :

A market featuring artisans and creators, with fun, festive, and family-friendly activities organized in collaboration with local merchants.

L’événement Les marchés nocturnes s’animent Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme