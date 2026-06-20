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Les marchés nocturnes s’animent Montluçon

Les marchés nocturnes s’animent Montluçon vendredi 24 juillet 2026.

Adresse
Place Louis Bavay
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Montluçon

Les marchés nocturnes s’animent

Place Louis Bavay Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Marché d’artisans et de créateurs avec des animations ludiques, festives et familiales en lien avec les commerçants du quartier.
  .

Place Louis Bavay Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00  contact@mairie-montlucon.fr

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English :

A market featuring artisans and creators, with fun, festive, and family-friendly activities organized in collaboration with local merchants.

L’événement Les marchés nocturnes s’animent Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme

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