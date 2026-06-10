Les Mardis de la Chanson Le Mans
Les Mardis de la Chanson Le Mans mardi 7 juillet 2026.
Le Mans
Les Mardis de la Chanson
Rue Ampère Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:30:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-07
Du 7 juillet au 25 août 2026 dès 20h30
Les Mardis de la Chanson reviennent pour une 7? édition !
Du 7 juillet au 25 août 2026, rendez-vous tous les mardis soir à l’Île aux Planches pour profiter de concerts en plein air dans une ambiance estivale et conviviale.
Chaque mardi à partir de 20h30, vous découvrirez en première partie un nouveau talent, en compétition pour la finale du concours Pop Chanson Francophone du 20 septembre 2026. La soirée se poursuivra avec un artiste confirmé.
En cas de mauvais temps, repli possible à la Salle des concerts (58 Rue du Port, Le Mans)
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À l’affiche
Courcheval (7 juillet)
Olga la rouge (14 juillet)
Hector ou rien (21 juillet)
Malaka (28 juillet)
Phanée de Pool (4 août)
Fredéric Fromet (11 août)
Lémofil (18 août)
Camille Lally (25 août)
Les Mardis de la Chanson
Du 7 juillet au 25 août 2026
À partir de 20h30
Parc de l’Île-aux-Planches (accès par le Pont de Fer), Le Mans
Concerts (chanson française)
Gratuit, entrée libre
Organisateurs L’association Le Mans Cité Chanson et la Ville du Mans
lemanspopfestival@gmail.com
Tél 02 43 47 36 52
Facebook @LMPFLeMans https://www.facebook.com/LMPFLeMans
Instagram @lemanspopfestival https://www.instagram.com/lemanspopfestival/
Site web https://lemanspopfestival.com/ .
Rue Ampère Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Les Mardis de la Chanson Le Mans a été mis à jour le 2026-06-26 par CDT72
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