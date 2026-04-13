Les mardis de l’Oustau Bastide du Parc Jourdan Aix-en-Provence
Les mardis de l’Oustau Bastide du Parc Jourdan Aix-en-Provence mardi 5 mai 2026.
Aix-en-Provence
Les mardis de l’Oustau
Du 05/05 au 26/05/2026 le mardi à partir de 16h45. Bastide du Parc Jourdan 8bis avenue Jules Ferry Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-05 16:45:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-05
Tous les mardis l’Oustau vous accueille pour des animations.
Chansons et danses d’hier et d’aujourd’hui. .
Bastide du Parc Jourdan 8bis avenue Jules Ferry Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Every Tuesday, the Oustau welcomes you to its events.
L’événement Les mardis de l’Oustau Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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