Les mardis de l’Oustau Bastide du Parc Jourdan Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Les mardis de l’Oustau

Du 05/05 au 26/05/2026 le mardi à partir de 16h45. Bastide du Parc Jourdan 8bis avenue Jules Ferry Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-05 16:45:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-05

Tous les mardis l’Oustau vous accueille pour des animations.

Chansons et danses d’hier et d’aujourd’hui. .

Bastide du Parc Jourdan 8bis avenue Jules Ferry Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Every Tuesday, the Oustau welcomes you to its events.

L’événement Les mardis de l’Oustau Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence