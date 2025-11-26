Plougasnou

Les Mardis de Plougasnou

Place du Général Leclerc Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Les Mardis de Plougasnou, ce sont des concerts en plein air et gratuits, tous les mardis soirs de l’été sur le parvis de l’église, pour une découverte musicale éclectique, avec chaque semaine une 1ère et une 2ème partie (à 19h et 20h30) pop, folk, jazz, fest-noz, chants de marins, musique du monde ou encore celtique…

Programmation à venir…

En cas de mauvais temps, repli à la salle municipale (37 rue de Primel). .

Place du Général Leclerc Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 67 35 46

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English : Les Mardis de Plougasnou

L’événement Les Mardis de Plougasnou Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-09 par OT BAIE DE MORLAIX