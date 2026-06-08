Les mardis de Rohan Plan d’eau côté salle La belle étoile Rohan mardi 21 juillet 2026.

Rohan

Les mardis de Rohan

Plan d’eau côté salle La belle étoile 16 Rue de la Belle Étoile Rohan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

21 juillet INORZEN Breton/Irlandais

28 juillet Patrick Ewen Balades/Contes

4 août Abdoul Kamal Reggae

11 août KELLEC Chansons/Rock

18 août Hofman Family Pop/Blues

25 août Alexandre Kendoux Humour .

Plan d’eau côté salle La belle étoile 16 Rue de la Belle Étoile Rohan 56580 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 50 33

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English :

L’événement Les mardis de Rohan Rohan a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté