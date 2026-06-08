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Les mardis de Rohan Plan d’eau côté salle La belle étoile Rohan

Les mardis de Rohan Plan d’eau côté salle La belle étoile Rohan mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Plan d'eau côté salle La belle étoile

Adresse : 16 Rue de la Belle Étoile

Ville : 56580 Rohan

Département : Morbihan

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Tarif :

Rohan

Les mardis de Rohan

Plan d’eau côté salle La belle étoile 16 Rue de la Belle Étoile Rohan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

21 juillet INORZEN Breton/Irlandais
28 juillet Patrick Ewen Balades/Contes
4 août Abdoul Kamal Reggae
11 août KELLEC Chansons/Rock
18 août Hofman Family Pop/Blues
25 août Alexandre Kendoux Humour   .

Plan d’eau côté salle La belle étoile 16 Rue de la Belle Étoile Rohan 56580 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 50 33 

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English :

L’événement Les mardis de Rohan Rohan a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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