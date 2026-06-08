Les mardis de Rohan Plan d’eau côté salle La belle étoile Rohan
Les mardis de Rohan Plan d’eau côté salle La belle étoile Rohan mardi 21 juillet 2026.
Rohan
Les mardis de Rohan
Plan d’eau côté salle La belle étoile 16 Rue de la Belle Étoile Rohan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
21 juillet INORZEN Breton/Irlandais
28 juillet Patrick Ewen Balades/Contes
4 août Abdoul Kamal Reggae
11 août KELLEC Chansons/Rock
18 août Hofman Family Pop/Blues
25 août Alexandre Kendoux Humour .
Plan d’eau côté salle La belle étoile 16 Rue de la Belle Étoile Rohan 56580 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 50 33
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English :
L’événement Les mardis de Rohan Rohan a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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