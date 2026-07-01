Informations pratiques

Cheffois

Les Mardis et Mercredis de la Rousselière Patrice Martineau

La Rousselière Cheffois Vendée

Tarif : 50 – 50 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Concerts et spectacles suivis de dégustations

Chanson

Les Troubadours de l’étreinte à l’éternité

Concert suivi d’un échange avec l’artiste autour d’une dégustation surprise et d’un goûter pour les enfants .

La Rousselière Cheffois 85390 Vendée Pays de la Loire

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English :

Concerts and performances followed by tastings

L’événement Les Mardis et Mercredis de la Rousselière Patrice Martineau Cheffois a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin