UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cheffois

Les Mardis et Mercredis de la Rousselière Patrice Martineau Cheffois

mercredi 22 juillet 2026 · Cheffois

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
La Rousselière
Ville
85390 Cheffois
Département
Vendée
Tarif
50 50

Cheffois

Les Mardis et Mercredis de la Rousselière Patrice Martineau

La Rousselière Cheffois Vendée

Tarif : 50 – 50 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Concerts et spectacles suivis de dégustations
Chanson

Les Troubadours de l’étreinte à l’éternité

Concert suivi d’un échange avec l’artiste autour d’une dégustation surprise et d’un goûter pour les enfants   .

La Rousselière Cheffois 85390 Vendée Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concerts and performances followed by tastings

L’événement Les Mardis et Mercredis de la Rousselière Patrice Martineau Cheffois a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

À voir aussi à Cheffois (Vendée)