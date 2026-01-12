Les Médiévales de Fontaine-Guérard

D714 Radepont Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-08 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Pour cette 9ème édition l’abbaye de Fontaine-Guérard fera vivre aux visiteurs l’époque du Moyen-Âge, de la période

viking à la fin du 15ème siècle. Des compagnies de reconstitution historique en costumes d’époque présenteront

leurs campements montrant la vie de cette époque avec démonstration d’armes, d’artisanat, de cuisine, de forge, …

Animations, théâtre de rue, combats, ateliers, danses médiévales tout au long de ces deux jours.

Nombreuses animations pour les enfants (château ludique, jeux en bois, ateliers blasons et sculpture, tir à l’arc, etc). Bonne

humeur et ambiance familiale garanties ! Sans oublier le marché médiéval et fantastique avec de nombreux

artisans. Et pour vous restaurer, un rôtisseur au feu de bois et une échoppe proposant des boissons artisanales

Samedi 6 à partir de 20h00 Banquet-spectacle avec menu médiéval (sur réservation) .

D714 Radepont 27380 Eure Normandie +33 6 86 08 04 67 fontaine-guerard@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Médiévales de Fontaine-Guérard

L’événement Les Médiévales de Fontaine-Guérard Radepont a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Lyons Andelle