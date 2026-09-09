Les Mémoires à l’œuvre, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Les Mémoires à l’œuvre Samedi 19 septembre, 17h30 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Mains d’Œuvres ouvre ses portes pour une journée consacrée aux mémoires, aux récits et aux créations qui font vivre le lieu depuis 25 ans.

Installé dans l’ancien centre social des usines Valeo à Saint-Ouen-sur-Seine, Mains d’Œuvres est devenu un lieu singulier où se rencontrent artistes, habitant·es, pratiques amateurs, associations et publics. Son patrimoine ne réside pas seulement dans son architecture : il s’écrit chaque jour à travers les œuvres, les engagements, les expériences collectives et les histoires qui s’y croisent.

Cette journée propose d’explorer les différentes strates de cette mémoire vivante : du passé industriel aux pratiques artistiques contemporaines, des archives aux récits d’aujourd’hui, des souvenirs partagés aux imaginaires de demain.

PROGRAMME :

17h30 – 19h30 : Visite guidée du quartier et de Mains d’Œuvres

Gratuite, sur inscription par mail à nina@mainsdoeuvres.org. Rendez-vous à 17h15 dans la Cour des Myrtilles.

Avec Anouk Colombani, guide-conférencière. Une visite guidée du quartier et de Mains d’Œuvres pour remonter le fil des mémoires du lieu : de son passé industriel aux pratiques artistiques qui l’animent aujourd’hui.

19h45 – 20h45 : Pourquoi avons-nous encore besoin de lieux comme Mains d’Œuvres ?

Entrée libre dans la Cour des Myrtilles, dans la limite des places disponibles.

Rencontre entre Fazette Bordage, fondatrice de Mains d’Œuvres, et Mathieu Maisonneuve, directeur actuel, autour de l’histoire, des transformations et de l’avenir des lieux culturels indépendants.

À cette occasion, le Collectif Tout e(s)t n’importe quoi présentera l’auto-édition réalisée à partir de témoignages et des documents recueillis pour les 25 ans de Mains d’Œuvres.

21h : Performancede Sébastien Barrier

Entrée libre dans la Cour des Myrtilles, dans la limite des places disponibles.

Une proposition qui fera dialoguer passé, présent et futur, et célébrer un patrimoine vivant : celui qui se transmet, se transforme et continue de s’écrire collectivement.

Bar & Restauration sur place

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « mailto:nina@mainsdoeuvres.org »}]

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