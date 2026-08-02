10 ans de Mammouth Brass Band Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

JOUR 2 : CYBER-MOUTH 2116

Pour fêter ses 10 ans dignement, le Mammouth Brass Band invite les fanfares qu’il a croisées sur sa route. De 16h à 22h, viens écouter des fanfares venues des quatre coins de la banquise métropolitaine pour un événement en entrée libre qui promet de faire du bruit !

LES TROUPES À L’AFFICHE

Mammouth Brass Band : On raconte qu’en des temps anciens, alors que Paris n’était qu’une plaine gelée, les glaciers séculaires vibraient au rythme des barrissements de gigantesques animaux. Venus du fond des âges de l’Île-de-France pour reproduire ces sons mélodieux, ils te donnent rendez-vous pour secouer tes fourrures au rythme de leur répertoire brass band, funk et jazz !

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Saveur du Soir : Allier élégance et terroir, harmoniser bon goût et tradition, combiner mélodies et art de vivre, le tout au service du plaisir, telle est leur mission. Ne te laisse pas attendrir par leurs minois candides et leurs mouvements gauches, ces 11 musicien·ne·s sauront te transporter dans des contrées musicales lointaines et dépaysantes, guidé·es par ces sherpas mélodiques pour embrasser le plaisir à l’état pur.

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Beat Cheese : Perpétuellement à la recherche de nouvelles saveurs musicales, le Beat Cheese réunit depuis 2016 une poignée d’épicuriens pour l’amour du bon fromage sonore. Il propose des morceaux de choix, aux textures variées, et à différents degrés d’affinage qui se déguste à toute heure, avec la croûte pour les connaisseurs. Que tu sois plutôt cumbia à pâte molle ou disco à pâte dure, cette fanfare affinée saura ravir tes sens !

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Les Zôtres : Une fanfare issue d’horizons multiples, dont les membres d’un équipage soudé, joyeux et musicophile ont forgé au fil des intempéries un univers et un style musical éclectique (pop-funk post-transe afrobeat new urban groove) afin d’en explorer les effets sur le plus grand nombre, et ce, jusqu’au bout de la nuit. Indirigeable et gonflé !

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ENVIE DE CREUSER UN PEU PLUS ?

Mate les lives des Zôtres, du Beat Cheese et du Mammouth Brass Band pour te mettre dans l’ambiance.

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En l’an 2116, le Mammouth Brass Band fête son 100ème anniversaire ! Mais rassure-toi, c’est dès le samedi 12 septembre 2026 qu’on célèbre leurs 10 ans en fanfare. Attends-toi à une ambiance futuriste complètement déjantée, un dirigeable chargé de bons fromages et une avalanche de cuivres pour secouer tes fourrures.

Le samedi 12 septembre 2026

de 16h00 à 22h00

gratuit

entrée libre

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T16:00:00+02:00_2026-09-12T22:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/10-ans-de-mammouth-brass-band/



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