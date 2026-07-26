Kip Sunday Club Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

VIENS SECOUER TON DIMANCHE MATIN !!

Oublie les réveils moroses et les séances de sport en solo où tu regardes le chrono toutes les deux minutes. Le Kip Sunday Club débarque pour transformer ton dimanche matin en un véritable concentré d’énergie, de fun et de partage. Que tu sois un grand habitué des salles de sport ou que tu reprennes tout juste le mouvement, ce rendez-vous est pensé pour toi.

L’idée ? Te dépenser dans une ambiance survolté, repousser tes limites sans te prendre au sérieux grâce à la force du collectif, et faire le plein de bonnes ondes. Ici, la musique ne s’arrête jamais, les rires fusent pendant l’effort, et l’entraînement devient le prétexte parfait pour rencontrer de nouvelles têtes et partager une expérience unique.

Et parce que les bonnes nouvelles n’arrivent jamais seules : l’événement est 100 % gratuit ! En plus, la session du 19 juillet passera en mode Coupe du Monde avec une ambiance qui s’annonce déjà électrique.

AU PROGRAMME

10h30 : On se capte, on se met dans l’ambiance avec du bon son en continu.

11h00 : Le gros de la session commence : cardio, renfo’ et défis collectifs à fond.

12h15 : On fait redescendre la température doucement.

12h30 : Place au chill, aux rencontres et à la découverte des stands !

UNE ÉQUIPE DE CHOC POUR TE MOTIVER

Pour t’accompagner et t’ambiancer, tu pourras compter sur la Kip Team au complet :

Théo & Brandon pour t’accueillir et mener la danse.

pour t’accueillir et mener la danse. Ezekiel & Sharon , tes coaches dévoués, prêts à te donner une motivation de dingue.

, tes coaches dévoués, prêts à te donner une motivation de dingue. Pierre , notre DJ résident qui mixe en live pour te caler sur le bon rythme.

, notre DJ résident qui mixe en live pour te caler sur le bon rythme. Sylvie, la photographe officielle, présente pour immortaliser tes plus beaux sourires (et tes gouttes de sueur).

Oublie les entraînements solos et ennuyeux : ici, on mixe un bootcamp survolté, des défis en équipe ultra-funs et un DJ set en live pour te donner une énergie de dingue. Le plan idéal pour transpirer ensemble et prolonger la matinée en chillant autour des stands partenaires.

Le dimanche 13 septembre 2026

de 10h30 à 12h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-13T13:30:00+02:00

fin : 2026-09-13T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-13T10:30:00+02:00_2026-09-13T12:30:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/kip-sunday-club/



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