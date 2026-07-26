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Le Quiz Musical Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

vendredi 11 septembre 2026 · Communale Saint-Ouen · Saint-Ouen-sur-Seine

Le Quiz Musical Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Communale Saint-Ouen
Adresse
10 bis Rue de l'Hippodrome
Ville
93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Département
Paris

Oublie les quiz sages et les mains discrètes. Ici, tu joues au bras levé, tu tranches sans hésiter, tu assumes tes goûts (même les plus douteux) et surtout, tu partages.

Le Quiz Musical, c’est un format vif, incarné par un animateur à l’énergie franchement communicative, qui transforme chacune de tes manches en moment collectif.

Tu reconnais un refrain, tu tentes un artiste, tu t’emballes sur une intro, tu ris des réponses improbables et, mine de rien, tu te fabriques des souvenirs. Le tout en deux temps (deux fois 45 minutes), pour te laisser faire monter la tension, puis la relâcher en beauté.

À vivre entre collègues, entre ami·es ou avec des inconnu·es qui ne le resteront pas longtemps.

Un blind test qui ne dit pas son nom, un animateur qui met tout le monde d’accord, et une salle qui bascule en chœur : bienvenue au Quiz Musical, là où la compétition est surtout une affaire de bonne humeur.
Le vendredi 11 septembre 2026
de 20h30 à 22h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-12T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T20:30:00+02:00_2026-09-11T22:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome  93400 Saint-Ouen-sur-Seine
https://communalesaintouen.com/evenements/le-quiz-musical/


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