Les Mercredis au Donjon Lavach’ | Concert world festif Donjon La Roche-Posay
Les Mercredis au Donjon Lavach’ | Concert world festif Donjon La Roche-Posay mercredi 5 août 2026.
La Roche-Posay
Les Mercredis au Donjon Lavach’ | Concert world festif
Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Concert festif aux influences arméniennes, rock et world music. Lavach’ propose un voyage musical énergique et dansant au pied du Donjon de La Roche-Posay.
Chaque mercredi de juillet et août à partir de 20h, l’Office de Tourisme et du Thermalisme de La Roche-Posay propose des animations gratuites en plein air dans le parc du Donjon.
Lavach’ embarque le public dans un voyage musical entre traditions arméniennes, groove cosmopolite et énergie rock festive. Mené par la chanteuse-accordéoniste Sévane, le quatuor mêle influences du monde, textures électriques et rythmes dansants dans un spectacle vibrant et généreux.
Entre mélancolie, poésie et ambiance bastringue, Lavach’ fait résonner un univers singulier nourri de tournées aux quatre coins du monde.
N° licences L-R-2022-003546 L-R-2022-003555 .
Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com
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English : Les Mercredis au Donjon Lavach’ | Concert world festif
Festive concert with Armenian, rock and world music influences. Lavach? offers an energetic, danceable musical journey at the foot of the Donjon de La Roche-Posay.
L’événement Les Mercredis au Donjon Lavach’ | Concert world festif La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay
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