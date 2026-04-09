Les Mercredis au Donjon Marrane | Concert médiéval Donjon La Roche-Posay

La Roche-Posay

Les Mercredis au Donjon Marrane | Concert médiéval

Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Concert de musique médiévale mêlant chants anciens, polyphonies et sonorités festives. Un voyage musical entre tradition et modernité au pied du Donjon de La Roche-Posay.

Chaque mercredi de juillet et août à partir de 20h, l’Office de Tourisme et du Thermalisme de La Roche-Posay propose des animations gratuites en plein air dans le parc du Donjon.

Marrane est un jeune ensemble de musique médiévale porté par une passion pour les répertoires anciens. Entre chants grégoriens et séfarades, tourdions festifs et chants courtois, le trio propose un véritable voyage musical à travers le temps.

Entre mystique et énergie festive, Marrane tisse un lien sensible entre tradition et modernité dans un univers polyphonique envoûtant.

N° licences L-R-2022-003546 L-R-2022-003555 .

Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com

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English : Les Mercredis au Donjon Marrane | Concert médiéval

A concert of medieval music combining ancient songs, polyphony and festive sounds. A musical journey between tradition and modernity at the foot of the Donjon de La Roche-Posay.

L’événement Les Mercredis au Donjon Marrane | Concert médiéval La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay