Les Mercredis au Donjon Titouan | Concert jazz & hip-hop Donjon La Roche-Posay

La Roche-Posay

Les Mercredis au Donjon Titouan | Concert jazz & hip-hop

Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 21:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Concert mêlant jazz, hip-hop, beatbox et musiques du monde. Titouan propose un voyage musical moderne et immersif au pied du Donjon de La Roche-Posay.

Chaque mercredi de juillet et août à partir de 20h, l’Office de Tourisme et du Thermalisme de La Roche-Posay propose des animations gratuites en plein air dans le parc du Donjon.

Multi-instrumentiste, Titouan mêle vents, beatbox et voix dans un univers musical sensible et moderne. Entre hip-hop, jazz et influences du monde, il propose un voyage sonore libre et métissé porté par l’émotion et l’énergie du live.

Une performance originale où improvisation, rythmes et textures vocales se rencontrent dans une ambiance immersive.

N° licences L-R-2022-003546 L-R-2022-003555 .

Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com

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English : Les Mercredis au Donjon Titouan | Concert jazz & hip-hop

A concert combining jazz, hip-hop, beatbox and world music. Titouan offers a modern, immersive musical journey at the foot of the Donjon de La Roche-Posay.

L’événement Les Mercredis au Donjon Titouan | Concert jazz & hip-hop La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay