UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paulhan

LES MERCREDIS CRÉATIFS Paulhan

mercredi 7 octobre 2026 · Paulhan

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Adresse
20 boulevard de la Liberté
Ville
34230 Paulhan
Département
Hérault
Tarif

Paulhan

LES MERCREDIS CRÉATIFS

20 boulevard de la Liberté Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-10-07 2026-11-04 2026-12-16

Après un temps de lecture partagé, les enfants participent à un atelier créatif, en lien avec l’album découvert.

Dès 5 ans
Gratuit sur inscription
Après un temps de lecture partagé, les enfants participent à un atelier créatif, en lien avec l’album découvert.

Dès 5 ans
Gratuit sur inscription   .

20 boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89  mediatheque@paulhan.fr

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English : LES MERCREDIS CRÉATIFS

After a shared reading session, the children take part in a creative workshop based on the picture book they just explored.

Ages 5 and up
Free with registration

L’événement LES MERCREDIS CRÉATIFS Paulhan a été mis à jour le 2026-08-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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