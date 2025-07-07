LES MERCREDIS CRÉATIFS Paulhan
mercredi 7 octobre 2026 · Paulhan
Informations pratiques
Paulhan
LES MERCREDIS CRÉATIFS
20 boulevard de la Liberté Paulhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07 2026-11-04 2026-12-16
Après un temps de lecture partagé, les enfants participent à un atelier créatif, en lien avec l’album découvert.
Dès 5 ans
Gratuit sur inscription
Après un temps de lecture partagé, les enfants participent à un atelier créatif, en lien avec l’album découvert.
Dès 5 ans
Gratuit sur inscription .
20 boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89 mediatheque@paulhan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LES MERCREDIS CRÉATIFS
After a shared reading session, the children take part in a creative workshop based on the picture book they just explored.
Ages 5 and up
Free with registration
L’événement LES MERCREDIS CRÉATIFS Paulhan a été mis à jour le 2026-08-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS
À voir aussi à Paulhan (Hérault)
- CINÉ-BÉBÉ Paulhan 11 septembre 2026
- ATELIER D’ÉCRITURE Paulhan 12 septembre 2026
- CEREMONIE ACCUEIL NOUVEAUX PAULHANAIS Paulhan 13 septembre 2026
- CINÉ SURPRISE Paulhan 22 septembre 2026
- LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Paulhan 2 octobre 2026