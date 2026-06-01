Les mercredis de la philosophie Espace culturel Terraqué Carnac

Carnac

Les mercredis de la philosophie

Espace culturel Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Un choix peut-il être rationnel ?

Quand nous sommes partagés entre des sentiments contraires, nous voyons le meilleur et suivons le pire” Spinoza, Ethique, livre 3, proposition 2, scolie

Les choix sont nécessairement déterminés par un certain nombre de facteurs, de variables, de paramètres, mais aussi par notre raison, ou notre sentiment. Prendre une décision relève souvent d’un challenge, parfois d’une routine, mais dans tous les cas, nous souhaitons faire les bons choix.

Toutefois, comme le souligne Spinoza, la plupart du temps les hommes se croient libres et justifient ainsi leur tendance à l’acrasie. La rationalité semble être ce qui caractérise la capacité de faire le meilleur des choix, ce qui permet d’éviter l’acrasie, faire le pire tout en connaissant le meilleur. Mais d’où peut venir cette certitude de la meilleure décision ? Cette certitude est-elle rationnelle ? Par Anastasie Crol.

Réservation à cercle.culturel.carnac@gmail.com

Billetterie dans le hall de la médiathèque, 30 minutes avant. .

Espace culturel Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 74 06 46 06

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English :

L’événement Les mercredis de la philosophie Carnac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT DE CARNAC