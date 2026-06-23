Charmes

Les mercredis de l’environnement

Tranchée des carrières Charmes Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-01 20:15:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Et si une simple mare pouvait devenir unvéritable refuge pour la biodiversité ?

Venez découvrir l’histoire passionnante de la création de la mare pédagogiquede Charmes et plongez au cœur d’un projet local où nature, engagement ettransmission se rencontrent.

Idée de sa création.

Démarches administratives, relations avec les élus et l’ONF.¿ Financement.

Choix du site et creusement.

Colonisation par la faune.¿ Utilisation par les scolaires et les habitants.

Évolution du projetTout public

0 .

Tranchée des carrières Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 3 29 38 18 70

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English :

%A0 What if a simple pond could become a true haven for biodiversity?%A0

Come discover the fascinating story behind the creation of the Charmes educational pond and immerse yourself in a local project where nature, commitment, and education come together.

The idea behind its creation.%A0

Administrative procedures, relations with elected officials and the ONF.%BF Funding.%A0

Site selection and excavation.%A0

Colonization by wildlife.%BF Use by schoolchildren and local residents.

%Project progress

L’événement Les mercredis de l’environnement Charmes a été mis à jour le 2026-06-23 par OT EPINAL ET SA REGION