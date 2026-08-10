Les mercredis du patrimoine Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Les mercredis du patrimoine

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 12:30:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Découverte du fonds jeunesse l’Heure Joyeuse de la Médiathèque de Périgueux .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45

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English : Les mercredis du patrimoine

L’événement Les mercredis du patrimoine Périgueux a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Communal de Périgueux