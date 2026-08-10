AGENDA · Périgueux
Les mercredis du patrimoine Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux
mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Les mercredis du patrimoine
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 12:30:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Découverte du fonds jeunesse l’Heure Joyeuse de la Médiathèque de Périgueux .
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45
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English : Les mercredis du patrimoine
L’événement Les mercredis du patrimoine Périgueux a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Communal de Périgueux
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