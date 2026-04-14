Les Mercredis du Pôle » Les petits secrets du jardin » Mercredi 20 mai, 14h00 Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00

Les Mercredis au jardin » Les petits secrets du jardin «

Mercredi 20 mai 2026 de 14h à 16h

Rejoins-nous pour partir à la rencontre des minuscules habitants du jardin. Qui se cache sous les feuilles, dans l’herbe ou au pied des fleurs ? Apporte ta curiosité et ton esprit d’aventure !

Enfants 6 – 8 ans / Inscription obligatoire au 04 66 56 42 30

GRATUIT

Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 42 30 »}]

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