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Cérémonie, Alès Agglomération, Alès

Cérémonie, Alès Agglomération, Alès

Cérémonie, Alès Agglomération, Alès vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Alès Agglomération

Adresse : 30100, Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Cérémonie Vendredi 8 mai, 11h00 Alès Agglomération Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-08T11:00:00+02:00 – 2026-05-08T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-08T11:00:00+02:00 – 2026-05-08T11:30:00+02:00

  • 11h, Mons, monument aux Morts

Alès Agglomération 30100, Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Commémoration du 8-Mai 1945 Hommage Cérémonie

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