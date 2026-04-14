Cérémonie, Alès Agglomération, Alès

Cérémonie Vendredi 8 mai, 11h00 Alès Agglomération Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T11:00:00+02:00 – 2026-05-08T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-08T11:00:00+02:00 – 2026-05-08T11:30:00+02:00

11h, Mons, monument aux Morts

Alès Agglomération 30100, Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Commémoration du 8-Mai 1945 Hommage Cérémonie