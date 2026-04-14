Cérémonie, Alès Agglomération, Alès
Cérémonie, Alès Agglomération, Alès vendredi 8 mai 2026.
Cérémonie Vendredi 8 mai, 11h00 Alès Agglomération Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-08T11:00:00+02:00 – 2026-05-08T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-08T11:00:00+02:00 – 2026-05-08T11:30:00+02:00
- 11h, Mons, monument aux Morts
Alès Agglomération 30100, Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Commémoration du 8-Mai 1945 Hommage Cérémonie
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