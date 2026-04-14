Conférences, Le Capitole, Alès

Conférences 5 – 27 mai Le Capitole Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T09:30:00+02:00 – 2026-05-05T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-27T09:00:00+02:00 – 2026-05-27T12:00:00+02:00

Mardi 5 mai de 9h30 à 11h30 : Découverte de la psychanalyse avec Robert Tarancon

Mercredi 6 mai de 14h à 17h : Conférence sur le climat “Raréfaction de l’eau et réchauffement climatique” avec Régis Vezon (ouvert à tous)

Jeudi 7 mai de 14h à 16h : Histoire de l’art avec Muriel Alle.

Mardi 19 mai de 13h30 à 15h30 : Psychologie avec Lucie Pauvarel-Dupont

Mardi 26 mai de 9h30 à 11h30 : Partager la musique avec Pierre Boitet

Mercredi 27 mai de 9h à 12h : Histoire moderne avec Dominique Biloghi

Le Capitole Place de l’Hôtel de ville, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@cadref.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cadref.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 09 91 03 73 »}]

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