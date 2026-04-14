Les Mercredis du Pôle » Décore ton cadre photo! « , Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès
Les Mercredis du Pôle » Décore ton cadre photo! « , Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès mercredi 6 mai 2026.
Les Mercredis du Pôle » Décore ton cadre photo! » Mercredi 6 mai, 14h00 Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T16:00:00+02:00
Les Mercredis au jardin » Décore ton cadre photo «
Mercredi 06 mai 2026 de 14h à 16h
Viens te joindre à nous dans le jardin du Pôle pour un atlier créatif ! Tu pourras décorer ton cadre photo et laisser libre cours à ton imagination. Amène ton sourire et sois prêt à t’amuser !
Enfants 6 – 8 ans / Inscription obligatoire au 04 66 56 42 30
GRATUIT
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 42 30 »}]
Atelier au jardin enfants ateliers
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