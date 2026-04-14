TREMPLIN DOUBLE DRUMS, Urban Parc, Alès

TREMPLIN DOUBLE DRUMS 8 – 10 mai Urban Parc Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T19:30:00+02:00 – 2026-05-08T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T20:00:00+02:00

Le Tremplin Double Drums revient en 2026 avec une édition plus audacieuse que jamais. Cette année, l’événement s’installe au cœur de l’Urban Parc d’Alès, un lieu emblématique où se rencontrent glisse, culture urbaine et sensations fortes. Un cadre idéal pour faire vibrer le rythme, la créativité et l’énergie d’une nouvelle génération de batteurs.

Le Tremplin met à l’honneur des batteurs venus d’horizons variés et fidèle à son esprit d’ouverture, il célèbre aussi bien les traditions que les influences contemporaines : afro, rock, jazz, latin, électro, fusion ou percussions du monde. Un véritable carrefour musical où chaque style trouve sa place.

Pour cette édition, un jury d’exception composé de cinq professionnels reconnus de la scène musicale internationale accompagnera et évaluera les talents émergents, en valorisant la diversité et l’audace artistique.

https://www.youtube.com/watch?v=hUdBoejJBJw

Soirée d’ouverture vendredi à partir de 18h30 avec La Batucada « JALEO » du conservatoire dirigé par Léo Richiardi. Concert des groupes de musiques actuelles du conservatoire Maurice André puis The peacock et le groupe The Daltons.

Enfin, pour terminer la soirée Showcase « Métal & Pédagogie » : Deux démonstrations explosives avec Nicolas Muller : Le moteur d’Akiavel et fondateur de la French Grip Channel. Une masterclass de précision (Artiste ASBA). Et Kevin Plutta : Un condensé d’énergie brute au service de la technique – (Artiste DS Drums, Heats, Sabian)

Samedi de 9h à 19h : prestations éliminatoires

Le soir, à partir de 20h démonstrations exceptionnelle de Arthur Dubois et Kevin Paradis !

Arthur Dubois : Découvrez son concept unique, une approche de la batterie hors des sentiers battus. Kévin Paradis, place au « stratosphérique ». Un niveau technique mondial, une vitesse phénoménale… Un moment à voir absolument pour tout passionné de batterie

Dimanche de 9h à 19h : demi-finales et finales – Remise des prix – Détails des lots et cadeaux à gagner sur le site Double Drums…Cloôture des inscriptions le 18 avril 2026

ENTRÉE LIBRE. Petite restauration sur place.

Urban Parc 17 rue Marcel Paul, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 43 35 76 https://www.urbanparc.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.doubledrums.net/ »}] [{« data »: {« author »: « Double Drum’s School Evu00e9nements », « cache_age »: 86400, « description »: « Tremplin Double Drums 2026 !nSu00e9duit le jury de pro, gagne et deviens un artiste Pearl ou Sabian !nLe 09 et 10 mai 2026 ! », « type »: « video », « title »: « TEASER TREMPLIN 2026 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/hUdBoejJBJw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=hUdBoejJBJw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCVzWFB1vr3aGHhx9WD9OscQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Concours pour batteurs(ses) de débutant à confirmé tremplin double drums