Journée des pépiniéristes, Centre national de Pomologie, Alès

Journée des pépiniéristes Mercredi 6 mai, 09h00, 14h00 Centre national de Pomologie Gard

Inscription obligatoire

« Variétés fruitières : enjeux, noms et description »

Pépiniéristes et professionnels du végétal, nous vous proposons un rendez-vous essentiel pour bénéficier de l’expertise du Centre national de Pomologie, la référence nationale en matière d’identification et de description variétale.

Cette journée est l’occasion d’échanger avec des pairs sur les défis communs et les solutions innovantes, repartir avec des outils concrets pour améliorer la gestion de vos collections et catalogues et contribuer à une démarche collective pour une meilleure traçabilité des variétés fruitières.

Parce qu’une variété bien identifiée est une variété préservée, rejoignez-nous pour cette journée technique incontournable !

Pourquoi cette journée ?

En tant que pépiniériste ou professionnel du végétal, vous savez à quel point la précision des noms, des descriptions et des références variétales est cruciale. Entre synonymes, homonymes, variétés-populations et confusions historiques, les enjeux sont majeurs : traçabilité, qualité, valorisation commerciale et préservation du patrimoine génétique.

A l’occasion de ses 30 ans, le Centre national de Pomologie organise une journée technique exclusive, dédiée aux professionnels, pour :

Clarifier les règles de nomenclature et les bonnes pratiques de description variétale.

Échanger sur les défis liés aux synonymes, homonymes et variétés mal identifiées.

Partager des outils pour une gestion rigoureuse des collections et des catalogues.

Discuter des enjeux juridiques et commerciaux liés à l’appellation des variétés.

Programme de la matinée

9h – Accueil. Café et présentation des objectifs de la journée.

9h30 – Tour de table. Synonymes, homonymes et variétés-populations : comment s'y retrouver ? Retours d'expérience et témoignages.

10h30 – L'importance du nom. Enjeux historiques, scientifiques et commerciaux

11h30 – Atelier pratique. Comment décrire une variété ? Méthodes, critères et pièges à éviter. Travail en groupe sur des fiches variétales types, avec étude de cas concrets.

12h – Clôture et perspectives. « Vers une charte des bonnes pratiques ? » discussion ouverte sur la création d'un référentiel commun pour les professionnels.

12h30 – Déjeuner convivial. Auberge espagnole et échanges informels entre participants.

Auberge espagnole et échanges informels entre participants. Après-midi : pour ceux qui le souhaitent, la pomologue peut les aider à faire des recherches sur certaines variétés, leur proposer des descriptions, vérifier leur catalogue…

Une journée pour professionnaliser vos pratiques et renforcer le réseau des acteurs de la biodiversité fruitière.

Infos pratiques

Public : pépiniéristes, obtenteurs, collectionneurs, techniciens du végétal et responsables de conservatoires.

Tarif : gratuit, nombre de places limité – Inscription obligatoire avant le 30 avril 2026.

Matériel : Apportez vos fiches variétales ou catalogues pour les ateliers pratiques.

Centre national de Pomologie 21 rue Soubeyranne, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 50 24 https://www.pomologie.fr centre.pomologie@ville-ales.fr

