Lotos du mois de mai 2026, Alès Agglomération, Alès

Lotos du mois de mai 2026 7 – 28 mai, les jeudis Alès Agglomération Gard

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T16:00:00+02:00

Jeudi 7 mai :

14h, Alès, Maison du Peuple, Tamaris (Club de l’Amitié Tamaris)

Jeudi 14 mai :

14h, Alès, Maison du Peuple, Tamaris (Club de l’Amitié Tamaris)

Jeudi 21 mai :

14h, Alès, Maison du Peuple, Tamaris (Club de l’Amitié Tamaris)

Jeudi 28 mai :

14h, Alès, Maison du Peuple, Tamaris (Club de l’Amitié Tamaris)

Alès Agglomération 30100, Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Retrouvez la liste des lotos du mois sur l’Agglomération. Loto Jeu