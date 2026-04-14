Lotos du mois de mai 2026, Alès Agglomération, Alès
Lotos du mois de mai 2026, Alès Agglomération, Alès jeudi 7 mai 2026.
Lotos du mois de mai 2026 7 – 28 mai, les jeudis Alès Agglomération Gard
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T16:00:00+02:00
Jeudi 7 mai :
- 14h, Alès, Maison du Peuple, Tamaris (Club de l’Amitié Tamaris)
Jeudi 14 mai :
- 14h, Alès, Maison du Peuple, Tamaris (Club de l’Amitié Tamaris)
Jeudi 21 mai :
- 14h, Alès, Maison du Peuple, Tamaris (Club de l’Amitié Tamaris)
Jeudi 28 mai :
- 14h, Alès, Maison du Peuple, Tamaris (Club de l’Amitié Tamaris)
Alès Agglomération 30100, Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Retrouvez la liste des lotos du mois sur l’Agglomération. Loto Jeu
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