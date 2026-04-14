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Lotos du mois de mai 2026, Alès Agglomération, Alès

Lotos du mois de mai 2026, Alès Agglomération, Alès

Lotos du mois de mai 2026, Alès Agglomération, Alès jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Alès Agglomération

Adresse : 30100, Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Tarif : Voir sur place

Lotos du mois de mai 2026 7 – 28 mai, les jeudis Alès Agglomération Gard

Voir sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T16:00:00+02:00

Jeudi 7 mai :

  • 14h, Alès, Maison du Peuple, Tamaris (Club de l’Amitié Tamaris)

Jeudi 14 mai :

  • 14h, Alès, Maison du Peuple, Tamaris (Club de l’Amitié Tamaris)

Jeudi 21 mai :

  • 14h, Alès, Maison du Peuple, Tamaris (Club de l’Amitié Tamaris)

Jeudi 28 mai :

  • 14h, Alès, Maison du Peuple, Tamaris (Club de l’Amitié Tamaris)

Alès Agglomération 30100, Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Retrouvez la liste des lotos du mois sur l’Agglomération. Loto Jeu

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