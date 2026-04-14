Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-greniers, Notre-Dame-des-Clés, Alès

Vide-greniers, Notre-Dame-des-Clés, Alès

Vide-greniers, Notre-Dame-des-Clés, Alès samedi 9 mai 2026.

Lieu : Notre-Dame-des-Clés

Adresse : 1 rue Parmentier, 30100 Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif : 6 € l’emplacement

Vide-greniers Samedi 9 mai, 07h00 Notre-Dame-des-Clés Gard

6 € l’emplacement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T07:00:00+02:00 – 2026-05-09T14:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T07:00:00+02:00 – 2026-05-09T14:00:00+02:00

Notre-Dame-des-Clés 1 rue Parmentier, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 10 12 41 96 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 14 28 63 13 »}]
Organisé par l’association Notre-Dame-des-Clés.

À voir aussi à Alès (Gard)