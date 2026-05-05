Cevenn’ Swing Festival, Alès, Alès

Cevenn’ Swing Festival 8 – 10 mai Alès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T12:00:00+02:00 – 2026-05-08T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-10T11:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00

Vendredi 8 mai : pique-nique géant à 12h sur la place de la Mairie, concert avec le “Petit Vince quintet’’ et initiations Swing. 21h, soirée All’ Swing avec Dj Did’ à l’espace Cazot.

Samedi 9 mai : “The Rocket” (années 1930 à 1950) à 21h à l’espace Cazot.

Cours de danses Swing les 8 et 9.

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1re édition organisée par l’association Swing’Alès, dans le cadre des commémorations du 8-mai-1945.