Cevenn’ Swing Festival, Alès, Alès
Cevenn’ Swing Festival, Alès, Alès vendredi 8 mai 2026.
Cevenn’ Swing Festival 8 – 10 mai Alès Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-08T12:00:00+02:00 – 2026-05-08T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-10T11:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00
Vendredi 8 mai : pique-nique géant à 12h sur la place de la Mairie, concert avec le “Petit Vince quintet’’ et initiations Swing. 21h, soirée All’ Swing avec Dj Did’ à l’espace Cazot.
Samedi 9 mai : “The Rocket” (années 1930 à 1950) à 21h à l’espace Cazot.
Cours de danses Swing les 8 et 9.
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1re édition organisée par l’association Swing’Alès, dans le cadre des commémorations du 8-mai-1945.
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