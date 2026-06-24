Les mercredis e-sport et sport pour tous Hôtel du Département Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Les mercredis e-sport et sport pour tous

Mercredi 24 juin 2026 de 9h30 à 16h.

Mercredi 29 juillet 2026 de 9h30 à 16h.

Mercredi 26 août 2026 de 9h30 à 16h.

Mercredi 30 septembre 2026 de 9h30 à 16h.

Mercredi 28 octobre 2026 de 9h30 à 16h.

Mercredi 25 novembre 2026 de 9h30 à 16h.

Mercredi 30 décembre 2026 de 9h30 à 16h. Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 09:30:00

fin : 2026-12-30 16:00:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-29 2026-08-26 2026-09-30 2026-10-28 2026-11-25 2026-12-30

Que vous soyez jeune, senior, en situation de handicap, venez participer à cette grande journée placée sous le signe du sport et du sport-santé. Au programme initiation à différents sports et e-sports et conseils personnalisés.

Tous les derniers mercredis du mois, rendez-vous à l’Hôtel du Département pour profiter d’animations e-sport (tournois, réalité virtuelle, jeux vidéos). L’occasion de découvrir des activités ludiques ouvertes à tous au plein cœur de l’institution départementale. Pour cette édition de mai, en partenariat avec les services civiques du Département, des ateliers de prévention sensoriels, sportifs et manuels de lutte contre les discriminations et autour de la santé mentale seront proposés.





Pour ce rendez-vous de mai, retrouvez les différents espaces qui font le succès de ces mercredis





– Un espace tournois avec Mario Kart et FIFA

– Un espace jeux vidéo ludique avec Switch sport et bornes d’arcades

– Un espace casques de réalité virtuelle

– Un espace jeux en bois avec échecs géants

– Un espace baby-foot





Et des animations spécifiques





– Danse

– Pétanque

– Boxe

– Home Ball

– Tennis de table

– Circuit multisport





Tout public.

Gratuit sur inscription obligatoire auprès de la MPJS Marseille. .

Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 68 20 mpjsmarseille@departement13.fr

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English :

Whether you’re young, a senior, or have a disability, come join us for this great day dedicated to sports and health through sports. On the agenda: introductions to various sports and e-sports, as well as personalized advice.

L’événement Les mercredis e-sport et sport pour tous Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-19 par Provence Tourisme