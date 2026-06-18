Les Mercredis Musicaux Duo, orgue et trompette Place de l’église Le Pouliguen
Les Mercredis Musicaux Duo, orgue et trompette Place de l’église Le Pouliguen mercredi 22 juillet 2026.
Le Pouliguen
Les Mercredis Musicaux Duo, orgue et trompette
Place de l’église Eglise Saint-Nicolas Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Pauline Koundouno-Chabert et Jean Pradère forment le Duo Hormê depuis 2017. Ils aiment prendre le temps de chercher comment retransmettre, par leur jeu, l’énergie de la musique, cet élan vital qui touche et transporte. Inspirés par Hormê, la déesse grecque de l’élan et du mouvement, ils souhaitent partager leur enthousiasme à jouer, non seulement, le grand répertoire, mais aussi et surtout, des transcriptions qu’ils réalisent eux-mêmes afin de pouvoir explorer d’autres époques et des sonorités toujours différentes. .
Place de l’église Eglise Saint-Nicolas Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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L’événement Les Mercredis Musicaux Duo, orgue et trompette Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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