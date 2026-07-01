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Les mercredis musique de Zebull’in Penne-d’Agenais

mercredi 22 juillet 2026 · Penne-d'Agenais

Les mercredis musique de Zebull’in Penne-d’Agenais

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
1 Boulevard de l'Horizon
Ville
47140 Penne-d'Agenais
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Penne-d’Agenais

Les mercredis musique de Zebull’in

1 Boulevard de l’Horizon Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

En famille, entre amis, venez nombreux pour profiter d’un bon moment en terrasse accompagnés de votre bière Zebull’in préférée.
En famille, entre amis, venez nombreux pour profiter d’un bon moment en terrasse accompagnés de votre bière Zebull’in préférée.   .

1 Boulevard de l’Horizon Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 02 29 42  zebull.in@gmail.com

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English : Les mercredis musique de Zebull’in

Whether with family or friends, come on out and enjoy a great time on the patio with your favorite Zebull?in beer.

L’événement Les mercredis musique de Zebull’in Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée du Lot et Garonne

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