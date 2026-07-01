PENNE ART Penne-d’Agenais
vendredi 24 juillet 2026 · Penne-d'Agenais
Informations pratiques
Penne-d’Agenais
PENNE ART
Le bourg Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-24
L’association des 3 Portes organise cette année son 20ème anniversaire de Penne’art.
Ce festival accueille, dans le village 25 artistes, tous supports d’expressions confondus (dessins, photographies, sculptures, gravures, peintures, collages, installations, etc.).
L’association des 3 Portes organise cette année son 20ème anniversaire de Penne’art.
Ce festival accueille, dans le village 25 artistes, tous supports d’expressions confondus (dessins, photographies, sculptures, gravures, peintures, collages, installations, etc.). Vous pourrez suivre un parcours à travers les rues, anciennes prisons, ateliers, mairie , lieux privés… 12 lieux insolites spécial Penne’Art à découvrir dans le bourg de penne d agenais et un 13 ème lieu en dehors du village à Trentels nommé LA BICEPHALE accueillant 4 artistes et aussi tous les autres Ateliers d’artistes et d’artisanat dans le bourg de Penne d’Agenais ,
Ce 20 ème anniversaire doit rester gravé dans nos mémoires , pour cela nous avons décidé de réaliser un événement exceptionnel liant l’art contemporain, l’art de rue et l’ art musical et l’art culinaire. .
Le bourg Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 12 77 34 assoles3portes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : PENNE ART
The Association des 3 Portes is organizing the 20th anniversary of Penne’art this year.
This festival welcomes 25 artists to the village, representing a wide range of art forms (drawings, photographs, sculptures, prints, paintings, collages, installations, etc.).
L’événement PENNE ART Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Vallée du Lot et Garonne
À voir aussi à Penne-d'Agenais (Lot-et-Garonne)
- Soirées nature au Site Nature du Merlet Site Nature du Merlet Penne-d’Agenais 15 juillet 2026
- Cinéma en plein air TOY STORY 5 Penne-d’Agenais 16 juillet 2026
- Atelier pêche nature Penne-d’Agenais 17 juillet 2026
- Les nuits du bourg médiéval Penne-d’Agenais 19 juillet 2026
- Festiv’Azul Stage de chant MAISON CARLANE Penne-d’Agenais 20 juillet 2026