Informations pratiques

Penne-d’Agenais

PENNE ART

Le bourg Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-24

L’association des 3 Portes organise cette année son 20ème anniversaire de Penne’art.

Ce festival accueille, dans le village 25 artistes, tous supports d’expressions confondus (dessins, photographies, sculptures, gravures, peintures, collages, installations, etc.).

L’association des 3 Portes organise cette année son 20ème anniversaire de Penne’art.

Ce festival accueille, dans le village 25 artistes, tous supports d’expressions confondus (dessins, photographies, sculptures, gravures, peintures, collages, installations, etc.). Vous pourrez suivre un parcours à travers les rues, anciennes prisons, ateliers, mairie , lieux privés… 12 lieux insolites spécial Penne’Art à découvrir dans le bourg de penne d agenais et un 13 ème lieu en dehors du village à Trentels nommé LA BICEPHALE accueillant 4 artistes et aussi tous les autres Ateliers d’artistes et d’artisanat dans le bourg de Penne d’Agenais ,

Ce 20 ème anniversaire doit rester gravé dans nos mémoires , pour cela nous avons décidé de réaliser un événement exceptionnel liant l’art contemporain, l’art de rue et l’ art musical et l’art culinaire. .

Le bourg Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 12 77 34 assoles3portes@gmail.com

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English : PENNE ART

The Association des 3 Portes is organizing the 20th anniversary of Penne’art this year.

This festival welcomes 25 artists to the village, representing a wide range of art forms (drawings, photographs, sculptures, prints, paintings, collages, installations, etc.).

L’événement PENNE ART Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Vallée du Lot et Garonne