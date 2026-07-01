Soirées nature au Site Nature du Merlet Site Nature du Merlet Penne-d’Agenais

Informations pratiques

Penne-d’Agenais

Soirées nature au Site Nature du Merlet

Site Nature du Merlet 3741 Route de Massoulès Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-06

Le Site Nature du Merlet vous accueille en soirée

Pour un pique-nique convivial suivi d’une balade nocturne à l’écoute et à l’observation de la vie sauvage.

Les places étant limitées, les inscriptions sont obligatoires.

Le Site Nature du Merlet vous accueille en soirée

Pour un pique-nique convivial suivi d’une balade nocturne à l’écoute et à l’observation de la vie sauvage.

Les places étant limitées, les inscriptions sont obligatoires. .

Site Nature du Merlet 3741 Route de Massoulès Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 22 11 48 naturanimee@lilo.org

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English : Soirées nature au Site Nature du Merlet

The Merlet Nature Site welcomes you in the evening:

For a friendly picnic followed by a nighttime walk to listen to and observe wildlife.

Since space is limited, registration is required.

L’événement Soirées nature au Site Nature du Merlet Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée du Lot et Garonne