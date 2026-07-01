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Soirées nature au Site Nature du Merlet Site Nature du Merlet Penne-d’Agenais

mercredi 15 juillet 2026 · Site Nature du Merlet · Penne-d'Agenais

Soirées nature au Site Nature du Merlet Site Nature du Merlet Penne-d’Agenais

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Site Nature du Merlet
Adresse
3741 Route de Massoulès
Ville
47140 Penne-d'Agenais
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
10 Tarif de base plein tarif

Penne-d’Agenais

Soirées nature au Site Nature du Merlet

Site Nature du Merlet 3741 Route de Massoulès Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-08-06

Le Site Nature du Merlet vous accueille en soirée
Pour un pique-nique convivial suivi d’une balade nocturne à l’écoute et à l’observation de la vie sauvage.
Les places étant limitées, les inscriptions sont obligatoires.
Le Site Nature du Merlet vous accueille en soirée
Pour un pique-nique convivial suivi d’une balade nocturne à l’écoute et à l’observation de la vie sauvage.
Les places étant limitées, les inscriptions sont obligatoires.   .

Site Nature du Merlet 3741 Route de Massoulès Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 22 11 48  naturanimee@lilo.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirées nature au Site Nature du Merlet

The Merlet Nature Site welcomes you in the evening:
For a friendly picnic followed by a nighttime walk to listen to and observe wildlife.
Since space is limited, registration is required.

L’événement Soirées nature au Site Nature du Merlet Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée du Lot et Garonne

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