Soirées nature au Site Nature du Merlet Site Nature du Merlet Penne-d’Agenais
mercredi 15 juillet 2026 · Site Nature du Merlet · Penne-d'Agenais
Informations pratiques
Penne-d’Agenais
Soirées nature au Site Nature du Merlet
Site Nature du Merlet 3741 Route de Massoulès Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-08-06 23:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-06
Le Site Nature du Merlet vous accueille en soirée
Pour un pique-nique convivial suivi d’une balade nocturne à l’écoute et à l’observation de la vie sauvage.
Les places étant limitées, les inscriptions sont obligatoires.
Le Site Nature du Merlet vous accueille en soirée
Pour un pique-nique convivial suivi d’une balade nocturne à l’écoute et à l’observation de la vie sauvage.
Les places étant limitées, les inscriptions sont obligatoires. .
Site Nature du Merlet 3741 Route de Massoulès Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 22 11 48 naturanimee@lilo.org
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English : Soirées nature au Site Nature du Merlet
The Merlet Nature Site welcomes you in the evening:
For a friendly picnic followed by a nighttime walk to listen to and observe wildlife.
Since space is limited, registration is required.
L’événement Soirées nature au Site Nature du Merlet Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée du Lot et Garonne
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