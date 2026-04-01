Villeneuve-d’Ascq

Les mercredis participatifs.

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:00:00

fin : 2026-04-29 17:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Chaque mercredi en période scolaire, découvrez une période de l’Histoire en participant à des ateliers. Ce 29 avril, Asnapio vous emmène au Moyen Age à la rencontre des Vikings !

Au programme: Initiation au tissage et à la confection de cordelettes avec un lucet, découverte de l’art et des jeux vikings.

Profitez-en pour visiter le parc sans supplément: visites guidées à 14h et à 15h30, visite libre de 14h à 17h.

Pour l’atelier ou les visites, nul besoin de s’inscrire.

Chaque mercredi en période scolaire, découvrez une période de l’Histoire en participant à des ateliers. Ce 29 avril, Asnapio vous emmène au Moyen Age à la rencontre des Vikings !

Au programme: Initiation au tissage et à la confection de cordelettes avec un lucet, découverte de l’art et des jeux vikings.

Profitez-en pour visiter le parc sans supplément: visites guidées à 14h et à 15h30, visite libre de 14h à 17h.

Pour l’atelier ou les visites, nul besoin de s’inscrire. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99

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English :

Every Wednesday during school term time, discover a period of history by taking part in workshops. This April 29, Asnapio takes you back to the Middle Ages to meet the Vikings!

On the program: initiation to weaving and cord-making with a lucet, discovery of Viking art and games.

Visit the park at no extra charge: guided tours at 2pm and 3:30pm, self-guided tours from 2pm to 5pm.

No need to register for the workshop or tours.

L’événement Les mercredis participatifs. Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-04-17 par Hauts-de-France Tourisme