LES MERVEILLES DES CIVILISATIONS CASINO BARRIERE Toulouse
LES MERVEILLES DES CIVILISATIONS CASINO BARRIERE Toulouse dimanche 21 juin 2026.
Toulouse
LES MERVEILLES DES CIVILISATIONS
CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-21
Venez découvrir le spectacle de danseurs des parcours loisirs et pré-professionnels !
Vous est invité à découvrir la richesse et la diversité des civilisations du monde, dans une mise en scène immersive, colorée et pleine d’émotions. 16 .
CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come and discover the show put on by dancers from the leisure and pre-professional courses!
L’événement LES MERVEILLES DES CIVILISATIONS Toulouse a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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