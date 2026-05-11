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LES MERVEILLES DES CIVILISATIONS CASINO BARRIERE Toulouse

LES MERVEILLES DES CIVILISATIONS CASINO BARRIERE Toulouse dimanche 21 juin 2026.

Lieu : CASINO BARRIERE

Adresse : 18 Chemin de la Loge

Ville : 31400 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Tarif : 16 16 16 Tarif enfant

Toulouse

LES MERVEILLES DES CIVILISATIONS

CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-22

Date(s) :
2026-06-21

Venez découvrir le spectacle de danseurs des parcours loisirs et pré-professionnels !
Vous est invité à découvrir la richesse et la diversité des civilisations du monde, dans une mise en scène immersive, colorée et pleine d’émotions. 16  .

CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Come and discover the show put on by dancers from the leisure and pre-professional courses!

L’événement LES MERVEILLES DES CIVILISATIONS Toulouse a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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