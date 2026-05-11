LES MERVEILLES DES CIVILISATIONS CASINO BARRIERE Toulouse

Toulouse

LES MERVEILLES DES CIVILISATIONS

CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-21

Venez découvrir le spectacle de danseurs des parcours loisirs et pré-professionnels !

Vous est invité à découvrir la richesse et la diversité des civilisations du monde, dans une mise en scène immersive, colorée et pleine d’émotions. 16 .

CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come and discover the show put on by dancers from the leisure and pre-professional courses!

L’événement LES MERVEILLES DES CIVILISATIONS Toulouse a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE