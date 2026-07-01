Les Métamorphoses, Grand-Théâtre, Salon Boireau, Bordeaux

Informations pratiques

Les Métamorphoses 9 et 10 janvier 2027 Grand-Théâtre, Salon Boireau Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-09T16:00:00+01:00 – 2027-01-09T17:00:00+01:00

Fin : 2027-01-10T15:00:00+01:00 – 2027-01-10T16:00:00+01:00

Musique de chambre

Lors de sa résidence à la Villa Médicis à Rome, après un voyage au Myanmar, Bastien David donne vie à un nouvel instrument : le métallophone au 12e de ton. Composé de 216 lames d’acier, cet instrument de percussion circulaire permet, grâce aux microtons qu’il produit, de plonger dans le monde sonore de l’infime. Jeune compositeur inspiré par la diversité du monde du vivant, qu’il admire autant qu’il appelle à préserver, Bastien David porte aujourd’hui une parole originale dans la musique contemporaine.

Atelier à la suite du concert : 8 € (tarif 16)

À partir de 8 ans : Ateliers sonores avec Bastien David, compositeur et inventeur du métallophone

Atelier réservé aux personnes munies d’un billet pour le spectacle Les Métamorphoses Grand-Théâtre, salon Boireau

Samedi 9 janvier à l’issue de la représentation de 16 h

Dimanche 10 janvier à l’issue de la représentation de 15 h

En savoir plus

Grand-Théâtre, Salon Boireau Place de la comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/703310-les-metamorphoses »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/pratiquer-famille-ateliers-sonores-92451 »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-les-metamorphoses-86031 »}]

Compagnie Les Insectes | Bastien David Musique de chambre