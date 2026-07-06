Les métiers d’art dans les photographies de François Kollar Jardin Monica Vitti (de l’Hôtel de Sens) PARIS

Informations pratiques

Du 3 septembre au 5 décembre 2026, la bibliothèque Forney organise une exposition dans le jardin Monica Vitti (anciennement jardin de l’Hôtel de Sens) qui se situe à côté de la bibliothèque. Cette exposition en extérieur propose une vingtaine d’agrandissements de photographies de François Kollar (1904-1979), commandées en 1931 par les éditions Horizons de France et publiées dans un ouvrage intitulé La France travaille.

Il en résulte un travail documentaire d’une grande valeur et sans doute unique en France, mais aussi une série de portraits d’hommes et de femmes, présentés avec sensibilité et respect. Plus de 1.800 tirages originaux et près de 2.000 négatifs, publiés ou non, ont été donnés en 1975 par Pierre Lagrange, directeur des Horizons de France, à la bibliothèque Forney.

L’exposition est centrée sur le processus de création dans les métiers d’art, à partir d’un point de départ commun, le dessin, jusqu’à la réalisation, manuelle ou mécanique. L’exemple le plus classique est donné, dans les arts graphiques, par le graveur (sur bois, sur cuivre) et le lithographe, dont l’action va permettre la diffusion de l’œuvre originelle. Trois autres univers sont présentés, au titre des arts appliqués : la décoration de la céramique, la création textile selon diverses techniques (tissage, impression, tapisserie, broderie), et enfin la haute couture.

Dans le cadre du bicentenaire de la photographie (2026-2027), la bibliothèque Forney propose une exposition de photographies de François Kollar qui, entre 1931 et 1934, a immortalisé la France au travail.

Du jeudi 03 septembre 2026 au samedi 05 décembre 2026 :

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-03T02:00:00+02:00

fin : 2026-12-06T00:59:59+01:00

Date(s) :

Jardin Monica Vitti (de l’Hôtel de Sens) 7 rue des Nonnains d’Hyères 75004 PARIS

+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/



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