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Les midi-concerts à la mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS

jeudi 10 décembre 2026 · Mairie du 8e arrondissement · PARIS

Les midi-concerts à la mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS

Informations pratiques

Début
jeudi 10 décembre 2026
Fin
jeudi 10 décembre 2026
Lieu
Mairie du 8e arrondissement
Adresse
3 rue de Lisbonne
Ville
75008 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p>Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles</p>

Élèves du département supérieur pour jeunes chanteurs

Concert à la mairie du 8e par les élèves des élèves du département supérieur pour jeunes chanteurs
Le jeudi 10 décembre 2026
de 13h00 à 13h45
gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-10T14:00:00+01:00
fin : 2026-12-10T14:45:00+01:00
Date(s) : 2026-12-10T13:00:00+02:00_2026-12-10T13:45:00+02:00

Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne  75008 PARIS
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