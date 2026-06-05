LES MISERABLES Cie l’Accord des On Rue Frédéric Mistral Valréas samedi 18 juillet 2026.

Valréas

LES MISERABLES Cie l’Accord des On

Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel Valréas Vaucluse

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 20:25:00

Date(s) :

2026-07-18

Avez-vous déjà pensé être acteur d’une révolution ?

Ce spectacle, gardant l’esprit et la sensibilité du texte de

Victor Hugo, propose une adaptation drôle, burlesque et

décalée de la pièce. Petits et grands, à vos chandeliers !

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Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 49 21 63 billetterie@cddv-vaucluse.com

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English :

Have you ever thought of being part of a revolution?

This show retains the spirit and sensitivity of Victor Hugo?s text

A funny, burlesque and offbeat adaptation of the

adaptation of the play. Young and old, grab your candlesticks!

L’événement LES MISERABLES Cie l’Accord des On Valréas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes