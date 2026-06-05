LES MISERABLES Cie l’Accord des On Rue Frédéric Mistral Valréas
LES MISERABLES Cie l’Accord des On Rue Frédéric Mistral Valréas samedi 18 juillet 2026.
Valréas
LES MISERABLES Cie l’Accord des On
Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel Valréas Vaucluse
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18 20:25:00
Date(s) :
2026-07-18
Avez-vous déjà pensé être acteur d’une révolution ?
Ce spectacle, gardant l’esprit et la sensibilité du texte de
Victor Hugo, propose une adaptation drôle, burlesque et
décalée de la pièce. Petits et grands, à vos chandeliers !
.
Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 49 21 63 billetterie@cddv-vaucluse.com
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English :
Have you ever thought of being part of a revolution?
This show retains the spirit and sensitivity of Victor Hugo?s text
A funny, burlesque and offbeat adaptation of the
adaptation of the play. Young and old, grab your candlesticks!
L’événement LES MISERABLES Cie l’Accord des On Valréas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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