Les MNR, des dépôts très particuliers, Musée des beaux-arts, Tours

Informations pratiques

Les MNR, des dépôts très particuliers 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts Indre-et-Loire

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les Musées nationaux récupération (MNR) désignent les œuvres d’art – peintures, dessins, sculptures, objets d’art – provenant du pillage culturel commis par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Le musée des Beaux-Arts de Tours conserve une vingtaine d’oeuvres classées MNR. Elles sont toujours étudiées, conservées en attente de retrouver leurs propriétaires légitimes. La base Rose-Valland rassemble toutes les informations disponibles sur ces œuvres et leur parcours, afin d’accroitre leur connaissance et de permettre leur restitution éventuelle.Toutes les œuvres MNR ne sont pas nécessairement des œuvres spoliées.

En effet, ont été ramenées d’Allemagne en France après la Seconde Guerre mondiale toutes les œuvres et objets d’art provenant de France, quelle que soit la façon dont elles étaient arrivées en Allemagne pendant la guerre. Parmi elles se trouvaient des œuvres et objets vendus sur le marché de l’art pendant l’Occupation par des propriétaires qui n’étaient pas menacés ou persécutés.

Musée des beaux-arts 18 Place François Sicard, 37000 Tours, France Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247056873 https://musees.tours.fr Le palais des Archevêques fut construit sur les substructions de l’enceinte gallo-romaine, dont il a respecté la tour d’angle sud-ouest. Du palais du XIIe siècle subsiste un corps de logis formant la partie orientale de l’ensemble et qui fut l’Officialité. Au XVe siècle, l’archevêque Jean de Bernard éleva entre ce bâtiment et la tour romaine un édifice qui a disparu. Au XVIIe siècle, l’archevêque Bertrand d’Eschaux entreprit la reconstruction, terminée en 1658, du palais. Enfin, de 1753 à 1755, l’archevêque Rosset de Fleury construisit un second palais doublant celui du XVIIe siècle. L’ensemble comporte aussi des écuries du XVIIe siècle et une porte d’entrée élevée en 1775. L’ancien archevêché a été transformé en musée des Beaux-Arts en 1905. Gare : La gare de Tours est à 400 mètres du musée. A pied, vous empruntez la rue Bernard Palissy jusqu’au jardin François Sicard ; le musée sera à votre droite. Vélo : Vous pouvez stationner votre vélo à l’entrée de la cour du musée. Voiture : Vous pouvez stationner votre voiture autour de la place François Sicard, au parking du château ou bien au parking de la gare de Tours.

Les Musées nationaux récupération (MNR) désignent les œuvres d’art – peintures, dessins, sculptures, objets d’art – provenant du pillage culturel commis par les Allemands durant la 2GM.

©Ville de Tours, musée des Beaux-Arts, cliché Dominique Couineau