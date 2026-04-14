Les mondes souterrains – Jeu en Famille, Musée du Dessin et de l’Estampe Originale, Gravelines
Les mondes souterrains – Jeu en Famille, Musée du Dessin et de l’Estampe Originale, Gravelines samedi 25 avril 2026.
Les mondes souterrains – Jeu en Famille 25 et 26 avril Musée du Dessin et de l’Estampe Originale Nord
Entrée libre – Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00
En autonomie, faites un jeu de piste en famille à la découverte de tous les souterrains de l’Arsenal et du musée. Puis dans la dernière salle, avec un animateur, découvrez Marche d’approche, un paysage formé d’un ensemble de gravures monumentales, inspiré du parcours dans la fortification et des gravures de Gustave Doré. Vivez l’expérience de traverser cette œuvre très spectaculaire d’Annabel Schenck.
Livret de jeu disponible à la boutique du musée.
Musée du Dessin et de l’Estampe Originale Place Albert Denvers Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 51 81 00 »}]
Animation Famille Musée Famille
Musée du Dessin et de l’Estampe originale
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