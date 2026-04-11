Arles

Les Monument’ Arles

Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2026. Centre Ancien Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Durant trois jours, les monuments UNESCO accueillent musique, danse, performances, installations éphémères.. Une dizaine de rendez-vous met en valeur les trésors architecturaux tout en créant un dialogue entre l’art et le patrimoine.

Ils étaient de grands artistes ceux qui ont taillé les pierres des arènes, sculpté les sarcophages des Alyscamps, dessiné les voûtes de nos églises, imaginé les personnages de notre cloître. Alors quoi de mieux, pour leur rendre hommage, que de faire entrer le spectacle vivant en ces murs chargés d’histoire et d’humanité ?

Les monuments qui forgent notre quotidien, qui ont contribué à faire d’Arles une capitale de culture, vont s’offrir à nous sous un jour nouveau, débordant de vie, de musique et de découvertes, grâce aux compagnies et artistes locaux ou régionaux. La musique, la danse, le théâtre d’ombre, l’humour, un spectacle de feu et mille autres interventions artistiques vont permettre du 17 au 19 octobre 2025, à de nombreux artistes d’exprimer leurs talents dans nos lieux patrimoniaux remarquables et inspirants. Chacune et chacun est invité à découvrir ce programme exceptionnel, pour vivre et rendre hommage à tous les artistes qui, depuis plus de 2 000 ans, ont inventé notre paysage et fait de chaque Arlésien, l’héritier d’un patrimoine vivant. .

Centre Ancien Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

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English :

For three days, UNESCO monuments will be hosting music, dance, performances and ephemeral installations. A dozen events highlight the architectural treasures and create a dialogue between art and heritage.

L’événement Les Monument’ Arles Arles a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme d’Arles