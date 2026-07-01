Les Monuments d’Arles dans l’œil des premiers photographes du XIXe siècle, Médiathèque, Arles

Informations pratiques

Les Monuments d’Arles dans l’œil des premiers photographes du XIXe siècle 18 septembre – 3 octobre Médiathèque Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T13:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Dès son invention la photographie se révèle un outil documentaire et scientifique essentiel pour rendre compte de la richesse et de l’état des monuments historiques. Amateurs et photographes professionnels parcourent la France, certains missionnés par la Commission des Monuments historiques, pour constituer des archives photographiques. Dans ce contexte, la ville d’Arles, considérée comme un « musée à ciel ouvert » devient un terrain privilégié pour la photographie naissante.

L’exposition présente une sélection de ces premières prises de vue réalisées à Arles entre 1845 et 1880, période qui voit se structurer et se développer photographie d’architecture et politique patrimoniale.

Toutes les photographies dévoilées proviennent des collections de la Médiathèque d’Arles. Un diaporama réunissant près de 70 images accompagne quelques photographies originales.

Horaires d’ouverture de la Médiathèque : https://mediatheque.ville-arles.fr/horaires.aspx?_lg=fr-FR

Ouverture exceptionnelle le dimanche 20 septembre de 14h à 18h.

Contact : bicentenaire.photographie@ville-arles.fr

Lien internet : https://arles.fr/decouvrir/les-evenements//bicentenairedelaphotographie

Médiathèque Espace Van Gogh place Félix Rey 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://mediatheque.ville-arles.fr/horaires.aspx?_lg=fr-FR »}, {« link »: « mailto:bicentenaire.photographie@ville-arles.fr »}, {« link »: « https://arles.fr/decouvrir/les-evenements//bicentenairedelaphotographie »}]

Dès son invention la photographie se révèle un outil documentaire et scientifique essentiel pour rendre compte de la richesse et de l’état des monuments historiques. Amateurs et photographes la par «…

Théâtre antique © Achille Gautier-Descottes (1814-1882). Fonds Ville d’Arles